Sortie insolite : à la découverte du vélorail du Pays Secret, Vélorail du Pays secret, Drulingen

Informations pratiques

Sortie insolite : à la découverte du vélorail du Pays Secret 19 et 20 septembre Vélorail du Pays secret Bas-Rhin

Départ : maison des services Drulingen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De légères montées et douces descentes, profitez sur 13,4 km d’un cadre exceptionnel de vallées et forêts, et succombez aux charmes de l’Alsace Bossue, pays des cigognes !

Vélorail du Pays secret 6 rue de Weyer 67320 Drulingen Drulingen 67320 Bas-Rhin Grand Est 07.66.49.29.09 http://lesvelorailsdugrandest.fr [{« type »: « phone », « value »: « +33 7 66 49 29 09 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesvelorailsdugrandest.fr »}]

De légères montées et douces descentes, profitez sur 13,4 km d’un cadre exceptionnel de vallées et forêts, et succombez aux charmes de l’Alsace Bossue, pays des cigognes !

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