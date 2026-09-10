Sortie insolite : à la découverte du vélorail du Pays Secret, Vélorail du Pays secret, Drulingen
samedi 19 septembre 2026 · Vélorail du Pays secret · Drulingen
Informations pratiques
Sortie insolite : à la découverte du vélorail du Pays Secret 19 et 20 septembre Vélorail du Pays secret Bas-Rhin
Départ : maison des services Drulingen
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
De légères montées et douces descentes, profitez sur 13,4 km d’un cadre exceptionnel de vallées et forêts, et succombez aux charmes de l’Alsace Bossue, pays des cigognes !
Vélorail du Pays secret 6 rue de Weyer 67320 Drulingen Drulingen 67320 Bas-Rhin Grand Est 07.66.49.29.09 http://lesvelorailsdugrandest.fr [{« type »: « phone », « value »: « +33 7 66 49 29 09 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesvelorailsdugrandest.fr »}]
De légères montées et douces descentes, profitez sur 13,4 km d’un cadre exceptionnel de vallées et forêts, et succombez aux charmes de l’Alsace Bossue, pays des cigognes !
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