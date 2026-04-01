Sortie jeu A la recherche de la Cabro d’Or Musée Urgonia Orgon

Sortie jeu A la recherche de la Cabro d’Or

Jeudi 16 avril 2026 de 14h à 16h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Sortie semi-guidée La Cabro d’Or.Familles

Envie de partir à l’aventure sur les traces de la mythique Cabro d’Or, mais vous ne savez pas par où commencer ?



Le Parc des Alpilles vous propose des sorties semi-guidées pour vous initier au jeu. Accompagné au départ par un animateur, vous découvrez le principe, les outils et les premières énigmes…



Une formule idéale pour une première expérience, en famille ou entre amis, au cœur des paysages des Alpilles.



1 kit de jeu nécessaire par groupe.

Possibilité de l’acheter auprès du guide le jour de la sortie.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00

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English :

Semi-guided outing: La Cabro d’Or.

L’événement Sortie jeu A la recherche de la Cabro d’Or Orgon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence