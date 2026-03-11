Sortie journée à bord de La Recouvrance (sans repas) Port de Commerce de Brest Brest

Sortie journée à bord de La Recouvrance (sans repas)

Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-07-18 2026-08-23

Une certaine idée de la navigation bateau ambassadeur de la Ville de Brest, La Recouvrance et son équipe de sept marins professionnels font partager leurs passions pour la navigation sur ce Fleuron des Côtes de France.

Le parcours de navigation est décidé par le capitaine. Pour une expérience immersive, vous avez la possibilité d’aider aux manoeuvres.

Organisation des sorties à la journée

10h00 Embarquement quai Malbert

Briefing sécurité, histoire du bateau

10h30 Appareillage

Navigation de la matinée en Rade de Brest

12h30 Pique-nique (attention il n’est pas fourni) a

Navigation de l’après-midi en Rade de Brest

17h00 Débarquement quai Malbert

Informations pratiques

Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue, 52 rue du Château (sous réserve de disponibilité).

Réservation obligatoire. .

Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 40

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English : Sortie journée à bord de La Recouvrance (sans repas)

L’événement Sortie journée à bord de La Recouvrance (sans repas) Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue