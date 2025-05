Sortie journée ou WE sur l’île d’Aurigny – Tréauville, 23 mai 2025 07:00, Tréauville.

Manche

Sortie journée ou WE sur l’île d’Aurigny Gare Maritime de Diélette Tréauville Manche

Tarif : – –

Date :

Début : Vendredi 2025-05-23

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-23

Sortie journée ou WE sur la petite île d’Aurigny à la découverte de ses paysages sauvages, de ses habitants et de son histoire.

Transport par bateau au départ de Diélette avec la Cie Manche île Express. Hébergement en B&B ou au camping de Zoë (Saye campsite).

Activités proposées sur place le vendredi 23/05

– à partir de 9h15 visite du musée de l’île, à St Anne

– à partir de 11h00 balade nature et historique, en compagnie de Roland Gauvain (responsable de la Alderney wildlife trust)

– 16h30 retour au port avec le train d’Aurigny (le seul des îles anglo-normandes).

Gare Maritime de Diélette

Tréauville 50340 Manche Normandie +33 2 33 94 12 18 loirgaudaire@gmail.com

English : Sortie journée ou WE sur l’île d’Aurigny

Day or weekend trip to the small island of Alderney to discover its wild landscapes, people and history.

Transport by boat from Diélette with Cie Manche île Express. Accommodation in a B&B or at the Zoë campsite (Saye campsite).

On-site activities on Friday 23/05:

– from 9:15 am: visit to the island museum in St Anne

– from 11:00 am: nature and history walk with Roland Gauvain (head of the Alderney wildlife trust)

– 4:30pm: return to port on the Alderney train (the only one in the Channel Islands).

German :

Tages- oder Wochenendausflug auf die kleine Insel Alderney, um ihre wilde Landschaft, ihre Bewohner und ihre Geschichte zu entdecken.

Transport mit dem Boot ab Diélette mit der Cie Manche île Express. Unterbringung in B&B oder auf dem Campingplatz von Zoë (Saye campsite).

Vor Ort angebotene Aktivitäten am Freitag, den 23.05:

– ab 9:15 Uhr: Besuch des Inselmuseums in St Anne

– ab 11.00 Uhr: Natur- und Geschichtsspaziergang mit Roland Gauvain (Leiter des Alderney wildlife trust)

– 16:30 Uhr: Rückfahrt zum Hafen mit dem Zug von Alderney (dem einzigen auf den Kanalinseln).

Italiano :

Un viaggio di un giorno o di un weekend nella piccola isola di Alderney per scoprire i suoi paesaggi selvaggi, la sua gente e la sua storia.

Trasporto in barca da Diélette con Cie Manche île Express. Sistemazione in B&B o presso il campeggio Zoë (campeggio Saye).

Attività in loco venerdì 23/05:

– dalle 9.15: visita al museo dell’isola a St Anne

– dalle 11:00: passeggiata naturalistica e storica, in compagnia di Roland Gauvain (responsabile dell’Alderney wildlife trust)

– 16:30: ritorno al porto con il treno di Alderney (l’unico delle Isole del Canale).

Espanol :

Una excursión de un día o de fin de semana a la pequeña isla de Alderney para descubrir sus paisajes salvajes, sus gentes y su historia.

Transporte en barco desde Diélette con Cie Manche île Express. Alojamiento en un B&B o en el camping Zoë (camping Saye).

Actividades in situ el viernes 23/05

– a partir de las 9.15 h: visita al museo de la isla en St Anne

– a partir de las 11:00: paseo por la naturaleza y la historia, en compañía de Roland Gauvain (responsable del Alderney wildlife trust)

– 16.30 h: regreso a puerto en el tren de Alderney (el único de las Islas Anglonormandas).

L’événement Sortie journée ou WE sur l’île d’Aurigny Tréauville a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Cotentin