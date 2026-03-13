Sortie journée »Pistage & découverte du Loup »

Bouvante Bouvante Drôme

Tarif : 60 – 60 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 15:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Partez pour une journée complète d’aventure sur les traces du loup. Encadrée par un naturaliste impliqué dans le suivi des meutes du Vercors, cette sortie vous plonge au cœur du territoire de cet animal fascinant et complexe.



Entre pistage sur la neige,

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Bouvante Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 21 03 14 enquetedenature.26@gmail.com

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English :

Set off on a full-day adventure in the footsteps of the wolf. Supervised by a naturalist involved in monitoring wolf packs in the Vercors, this outing takes you deep into the territory of this fascinating and complex animal.



Between tracking on the snow,

L’événement Sortie journée »Pistage & découverte du Loup » Bouvante a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme