Sortie Kayak de Noël Saint-Malo

Envie d’une parenthèse nature avant les fêtes ? Mets ton bonnet de Noël, et offre toi une balade de Noël en kayak, accessible à tous et pleine de magie !

Au départ de Saint-Briac ou Saint-Malo, nous embarquerons en kayak sit-on-top, stables et ouverts, parfaits pour tous les niveaux. En solo ou en tandem, nous longerons les criques et petites pointes sauvages du littoral briacin jusqu’à rejoindre le secteur de l’île Agot, joyau naturel de la Côte d’Émeraude.

En cette période hivernale, la lumière rasante et les couleurs de décembre offrent un décor exceptionnel l’occasion d’observer les oiseaux marins, le calme de la mer d’hiver… et de vivre une aventure douce et ressourçante.

Et parce que c’est Noël, nous partagerons un apéritif convivial sur la plage jus chaud, petites douceurs locales et bonne humeur garantie.

Accessible à tous.

Durée Environ 2h00.

Matériel fourni Kayaks simples ou doubles, pagaies, gilets de sauvetage tout neufs, combinaisons néoprène (location offerte, joyeux Noël !)

Tarifs 34 € adulte 28 € enfant (à partir de 8 ans)

Lieu Départ de Saint-Briac (lieu exact communiqué après inscription) Départ de la plage de la Passagère pour Saint-Malo. .

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 04 39 37

