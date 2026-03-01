Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout

Grève du Traon Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:30:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Venez profiter des belles lumières du soir et du coucher de soleil.

Participez à une sortie kayak et paddle en rade de Brest sud, accompagnés par un moniteur.

Rendez-vous au parking de la plage du Traon.

– Sur réservation.

– Balade accessible à tous.

– Matériel fourni. .

Grève du Traon Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 76 66 38

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English : Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout

L’événement Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-03-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS