Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout
Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout dimanche 22 mars 2026.
Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout
Grève du Traon Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 17:30:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Venez profiter des belles lumières du soir et du coucher de soleil.
Participez à une sortie kayak et paddle en rade de Brest sud, accompagnés par un moniteur.
Rendez-vous au parking de la plage du Traon.
– Sur réservation.
– Balade accessible à tous.
– Matériel fourni. .
Grève du Traon Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 76 66 38
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English : Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout
L’événement Sortie kayak et paddle à l’Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-03-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS