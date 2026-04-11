Hôpital-Camfrout

Sortie kayak/paddle

Troaon Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:30:00

fin : 2026-04-13 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Balade accompagnée par un moniteur en Rade de Brest Sud.

Venez découvrir les trésors de la Rade, à la rencontre de la faune et de la flore de l’estran. .

Troaon Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 76 66 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie kayak/paddle

L’événement Sortie kayak/paddle Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS