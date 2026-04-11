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Sortie kayak/paddle Hôpital-Camfrout

Sortie kayak/paddle Hôpital-Camfrout lundi 13 avril 2026.

Adresse : Troaon

Ville : 29460 Hôpital-Camfrout

Département : Finistère

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Hôpital-Camfrout

Sortie kayak/paddle

Troaon Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-13 12:00:00

Date(s) :
2026-04-13

Balade accompagnée par un moniteur en Rade de Brest Sud.
Venez découvrir les trésors de la Rade, à la rencontre de la faune et de la flore de l’estran.   .

Troaon Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 76 66 38 

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English : Sortie kayak/paddle

L’événement Sortie kayak/paddle Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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