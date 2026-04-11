Sortie kayak/paddle Hôpital-Camfrout
Sortie kayak/paddle Hôpital-Camfrout lundi 13 avril 2026.
Hôpital-Camfrout
Sortie kayak/paddle
Troaon Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:30:00
fin : 2026-04-13 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Balade accompagnée par un moniteur en Rade de Brest Sud.
Venez découvrir les trésors de la Rade, à la rencontre de la faune et de la flore de l’estran. .
Troaon Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 62 76 66 38
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English : Sortie kayak/paddle
L’événement Sortie kayak/paddle Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS