SORTIE LA GAMELLE DU TERROIR BUREAU DES GUIDES Bagnères-de-Luchon

SORTIE LA GAMELLE DU TERROIR

BUREAU DES GUIDES 66 Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Une formule unique: une randonnée avec ou sans raquettes en pleine nature accessible au plus grand nombre, une dégustation des produits locaux cuisinés, un décor incroyable et pour finir une marche digestive… C’est cumuler les plaisirs.

Une randonnée contemplative à pied ou en raquettes d’environ 1h30 entrecoupée de pauses agrémentées d’échanges sur la Faune, la Flore, la Toponymie, l’Histoire des Pyrénées…

Le repas nous attendra pour déjeuner ou dîner selon le cas, dans un restaurant éphémère (Menus dégustation sur le pouce ou gourmandises des hauteurs ).

Une petite heure de marche digestive permettra de rejoindre le lieu de départ.

De 10h à 17h ou de 17h à minuit

Matériel inclus raquettes, bâtons, lampes frontales, longue vue et jumelles. 95 .

BUREAU DES GUIDES 66 Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 56 08 info@bureau-guides-luchon.com

A unique formula: a hike with or without snowshoes in the heart of nature accessible to all, a tasting of cooked local products, incredible scenery and to finish off, a digestive walk? It’s the perfect combination of pleasures.

