Sortie Lac de la Maix Visite guidée et balade druidique – rue de la Chouette Vexaincourt, 18 mai 2025 14:00, Vexaincourt.

Vosges

Sortie Lac de la Maix Visite guidée et balade druidique rue de la Chouette Lac de la Maix Vexaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Les associations « Terre de Vogesos » (Clairière druidique du Cercle de l’Ormont) et BERIAN Association Naturaliste et Historienne vous invitent sur le site de La Maix. Avec BERIAN, découvrez ce petit lac glaciaire des Bois Sauvages, connu pour être maudit, et qui se laisse conter par les légendes. Découvrez ses secrets archéologiques, des mystères antiques au pèlerinage de la fête de Dieu, en passant par la pirogue médiévale. Lors de la balade druidique, le Cercle de l’Ormont évoquera les aspects liés à la tradition celtique et druidique. Ils pourront également vous faire découvrir quelques pratiques liées à leur Tradition. À cet effet, les personnes qui le souhaitent pourront apporter quelques offrandes naturelles et locales (fleurs, fruits, graines) pour honorer les déités de ce lieu légendaire. Ne manquez pas ce rendez-vous ! Nous serons sur place dès le midi, vous pouvez nous rejoindre pour un pique-nique convivial et partagé. Participation libre. Inscription au 06 87 86 94 89 ou par mail lecercledelormont@gmail.comTout public

0 .

rue de la Chouette Lac de la Maix

Vexaincourt 88110 Vosges Grand Est +33 7 67 87 00 43

English :

The associations « Terre de Vogesos » (Clairière druidique du Cercle de l’Ormont) and BERIAN Association Naturaliste et Historienne invite you to the La Maix site. With BERIAN, discover this small glacial lake in the Bois Sauvages, known to be cursed, and which is the stuff of legends. Discover its archaeological secrets, from ancient mysteries to the pilgrimage of the Feast of God, via the medieval pirogue. During the druidic walk, the Cercle de l’Ormont will evoke aspects of Celtic and druidic tradition. They can also help you discover some of the practices associated with their tradition. Those wishing to do so can bring a few natural, local offerings (flowers, fruit, seeds) to honor the deities of this legendary place. Don’t miss it! We’ll be on site from midday, and you’re welcome to join us for a convivial, shared picnic. Participation free. Registration on 06 87 86 94 89 or by e-mail: lecercledelormont@gmail.com

German :

Die Vereine « Terre de Vogesos » (druidische Lichtung des Cercle de l’Ormont) und BERIAN Association Naturaliste et Historienne laden Sie an den Ort La Maix ein. Entdecken Sie mit BERIAN diesen kleinen Gletschersee in den Bois Sauvages, der als verflucht bekannt ist und sich von Legenden erzählen lässt. Entdecken Sie seine archäologischen Geheimnisse, von den antiken Mysterien über die mittelalterliche Piroge bis hin zur Pilgerfahrt am Fest des Gottes. Während des Druidenspaziergangs wird der Cercle de l’Ormont die Aspekte im Zusammenhang mit der keltischen und druidischen Tradition ansprechen. Sie können Ihnen auch einige Praktiken zeigen, die mit ihrer Tradition verbunden sind. Zu diesem Zweck können Personen, die dies wünschen, einige natürliche und lokale Opfergaben (Blumen, Früchte, Samen) mitbringen, um die Gottheiten dieses legendären Ortes zu ehren. Lassen Sie sich diesen Termin nicht entgehen! Wir werden ab Mittag vor Ort sein. Sie können sich uns für ein gemütliches und gemeinsames Picknick anschließen. Die Teilnahme ist frei. Anmeldung unter 06 87 86 94 89 oder per E-Mail: lecercledelormont@gmail.com

Italiano :

Le associazioni « Terre de Vogesos » (Clairière druidique du Cercle de l’Ormont) e BERIAN Association Naturaliste et Historienne vi invitano sul sito di La Maix. Con BERIAN, scoprite questo piccolo lago glaciale nel Bois Sauvages, noto per essere maledetto e oggetto di leggende. Scoprite i suoi segreti archeologici, dagli antichi misteri al pellegrinaggio della Festa di Dio, attraverso la piroga medievale. Durante la passeggiata druidica, il Cercle de l’Ormont parlerà degli aspetti della tradizione celtica e druidica. Mostreranno inoltre alcune delle pratiche associate alla loro tradizione. Chiunque voglia partecipare può portare qualche offerta naturale e locale (fiori, frutta, semi) per onorare le divinità di questo luogo leggendario. Non mancate! Saremo presenti a partire da mezzogiorno e sarete invitati a unirvi a noi per un picnic conviviale. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, chiamare il numero 06 87 86 94 89 o inviare un’e-mail a lecercledelormont@gmail.com

Espanol :

Las asociaciones « Terre de Vogesos » (Clairière druidique du Cercle de l’Ormont) y BERIAN Association Naturaliste et Historienne le invitan al paraje de La Maix. Con BERIAN, descubra este pequeño lago glaciar del Bois Sauvages, conocido por estar maldito, y que es materia de leyendas. Descubra sus secretos arqueológicos, desde los antiguos misterios hasta la peregrinación de la Fiesta de Dios, pasando por la piragua medieval. Durante el paseo druídico, el Círculo de l’Ormont le hablará de aspectos de la tradición celta y druídica. También mostrarán algunas de las prácticas asociadas a su tradición. Todos los que deseen participar pueden traer algunas ofrendas naturales y locales (flores, frutas, semillas) para honrar a las divinidades de este lugar legendario. ¡No se lo pierda! Estaremos allí a partir del mediodía, y le invitamos a unirse a nosotros para un picnic de convivencia. La participación es gratuita. Para inscribirse, llame al 06 87 86 94 89 o envíe un correo electrónico a lecercledelormont@gmail.com

L’événement Sortie Lac de la Maix Visite guidée et balade druidique Vexaincourt a été mis à jour le 2025-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES