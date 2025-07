Sortie Laines et liqueurs Parking dit du gypaète, Las Poueyes Aucun

Guidé par un accompagnateur du Bureau de Montagne du val d’Azun, embarquez pour un circuit d’une journée à la rencontre des bénéficiaires de la marque Esprit parc national. Vous débuterez votre découverte par la visite de la ferme-distillerie Ors na Bruma qui cultive en agroécologie un verger, des plantes médicinales distillées directement dans leur atelier au pied de majestueux pics. Vous monterez ensuite au-dessus du village de Gaillagos pour rejoindre l’atelier « laine en Sy » où Sylvie a à coeur de créer des objets écologiques, naturels et solidaires en laine feutrée issue de brebis du val d’Azun. Vous reviendrez à votre point de départ par un sentier d’interprétation jusqu’au parking des parapentes.

Randonnée d’une journée de 450 m de dénivelé.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés et pique-nique.

Sortie gratuite sur réservation au 05 62 97 49 49. Nombre de places limitées.

English :

Guided by a guide from the Bureau de Montagne du val d?Azun, embark on a day-long tour to meet the beneficiaries of the Esprit Parc National label. You’ll begin your discovery with a visit to the Ors na Bruma farm-distillery, which uses agro-ecology to cultivate an orchard and distill medicinal plants directly in their workshop at the foot of majestic peaks. You’ll then climb above the village of Gaillagos to reach the « laine en Sy » workshop, where Sylvie creates ecological, natural and solidarity-based objects from felted wool from Val d’Azun ewes. Return to your starting point via an interpretive trail to the paraglider parking area.

One-day hike, 450 m ascent.

Bring walking shoes, appropriate clothing and a picnic.

Free on reservation at 05 62 97 49 49. Limited number of places available.

German :

Begleitet von einem Begleiter des Bureau de Montagne du Val d’Azun begeben Sie sich auf eine eintägige Tour, auf der Sie die Begünstigten der Marke Esprit Nationalpark kennenlernen. Sie beginnen Ihre Entdeckungstour mit dem Besuch des Bauernhofs und der Brennerei Ors na Bruma, die einen Obstgarten nach agroökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet und Heilpflanzen direkt in ihrer Werkstatt am Fuße majestätischer Gipfel destilliert. Anschließend steigen Sie oberhalb des Dorfes Gaillagos zum Atelier « laine en Sy » auf, wo Sylvie ökologische, natürliche und solidarische Gegenstände aus gefilzter Wolle von Schafen aus dem Val d’Azun herstellt. Sie kehren über einen Interpretationspfad bis zum Parkplatz für Gleitschirme zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.

Ganztägige Wanderung mit 450 m Höhenunterschied.

Bitte bringen Sie Wanderschuhe, geeignete Kleidung und ein Picknick mit.

Kostenloser Ausflug mit Reservierung unter 05 62 97 49 49. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Accompagnati da una guida dell’Ufficio della Montagna della Val d’Azun, partecipate a un tour di una giornata per conoscere i beneficiari del marchio Esprit Parc National. Il tour inizia con la visita alla fattoria-distilleria Ors na Bruma, che utilizza l’agroecologia per coltivare un frutteto e distillare piante medicinali direttamente nel proprio laboratorio ai piedi di cime maestose. Salirete poi sopra il villaggio di Gaillagos per raggiungere il laboratorio « laine en Sy », dove Sylvie crea oggetti ecologici, naturali e socialmente responsabili con la lana infeltrita delle pecore della Val d’Azun. Si ritorna al punto di partenza lungo un sentiero interpretativo fino al parcheggio dei parapendii.

Si tratta di un’escursione di un giorno con una salita di 450 metri.

Portare scarpe da trekking, abbigliamento adatto e un picnic.

Gratuito su prenotazione al numero 05 62 97 49 49. Numero limitato di posti disponibili.

Espanol :

Guiados por un guía de la Oficina de Montaña de Val d’Azun, embárquese en una excursión de un día para conocer a los beneficiarios de la etiqueta Esprit Parc National. El recorrido comienza con una visita a la granja-destilería Ors na Bruma, que utiliza la agroecología para cultivar un huerto y destilar plantas medicinales directamente en su taller al pie de majestuosas cumbres. A continuación, subirá por encima del pueblo de Gaillagos para llegar al taller « laine en Sy », donde Sylvie crea objetos ecológicos, naturales y socialmente responsables a partir de lana afieltrada de ovejas del Val d’Azun. Regreso al punto de partida por un sendero de interpretación hasta el aparcamiento de parapentes.

Se trata de una excursión de un día con un ascenso de 450 m.

Lleve calzado para caminar, ropa adecuada y un picnic.

Gratuito con cita previa en el 05 62 97 49 49. Plazas limitadas.

