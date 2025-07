Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald Sélestat

Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald Sélestat dimanche 19 octobre 2025.

Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 07:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Sortie nocturne dans l’Ill*Wald sur le thème du raire du daim

Mettez vos sens en éveil, à une période phare de l’année le raire ou brame du daim. Animation encadrée par l’association Porte du Ried Nature pour découvrir le daim, animal emblématique de l’Ill*Wald. 0 .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 83 41 40 dchristiandurr@aol.com

English :

Night outing in the Ill*Wald on the theme of deer stalking

German :

Nächtliche Exkursion in den Ill*Wald zum Thema Damwild-Rire

Italiano :

Un’uscita serale nell’Ill*Wald sul tema della caccia al cervo

Espanol :

Excursión nocturna por el Ill*Wald en torno a la caza del ciervo

L’événement Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald Sélestat a été mis à jour le 2025-07-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme