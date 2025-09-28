SORTIE LE TRESOR DE TEJEDOR Colombières-sur-Orb

À l’occasion des 35 ans d’Aventure Caroux, partez sur les traces du mystérieux Téjédor, brigand légendaire des années 1920. Une randonnée ludique façon course au trésor, au cœur du massif du Caroux. Mouflons et marmottes sont aussi invités ! Encadrement Eric Soulcié.

Le dimanche 28 septembre, Aventure Caroux fête ses 35 ans avec une randonnée originale une course au trésor sur les traces de Téjédor,

Personnage légendaire du massif. Braconnier ou brigand, cet émigré espagnol des années 1920 est devenu une figure locale, sorte de Robin des Bois du Caroux. Son trésor, dit-on, serait caché dans les replis sauvages de la montagne…

Guidés par Eric Soulcié, les participants exploreront les sentiers du Caroux à la recherche d’indices, dans une ambiance ludique et conviviale.

• Durée de 3 à 5 heures

• Dénivelé +200 m

• Difficulté R1+ Une aventure accessible à tous, où marmottes et mouflons auront autant de chances que les randonneurs de percer le mystère. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et l’envie de jouer ! Une belle façon de découvrir le territoire en mêlant nature, légende et esprit d’équipe. .

1 Rue du Rocas Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 07 23 85 25 ed-vz@wanadoo.fr

English :

To mark the 35th anniversary of Aventure Caroux, follow in the footsteps of the mysterious Téjédor, a legendary brigand of the 1920s. A fun treasure hunt in the heart of the Caroux massif. Mouflons and marmots are also invited! Supervision: Eric Soulcié.

German :

Anlässlich des 35-jährigen Bestehens von Aventure Caroux begeben Sie sich auf die Spuren des mysteriösen Tejédor, eines legendären Räubers aus den 1920er Jahren. Eine spielerische Wanderung im Stil einer Schatzsuche im Herzen des Caroux-Massivs. Mufflons und Murmeltiere sind ebenfalls eingeladen! Betreuung: Eric Soulcié.

Italiano :

In occasione del 35° anniversario dell’Aventure Caroux, seguite le tracce del misterioso Téjédor, un leggendario brigante degli anni Venti. Una divertente caccia al tesoro nel cuore del massiccio di Caroux. Sono invitati anche mufloni e marmotte! Supervisione: Eric Soulcié.

Espanol :

Con motivo del 35 aniversario de Aventure Caroux, siga los pasos del misterioso Téjédor, un bandolero legendario de los años veinte. Una divertida búsqueda del tesoro en el corazón del macizo de Caroux. Los muflones y las marmotas también están invitados Supervisión: Eric Soulcié.

