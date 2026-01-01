Sortie les oiseaux les jardins Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin

Sortie les oiseaux les jardins

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Apprenez à reconnaître et à décrire les oiseaux de nos jardins pour mieux les protéger.

Sortie tout public, à partir de 6 ans accompagnés.

Inscription obligatoire. .

Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie les oiseaux les jardins Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin