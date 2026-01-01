Sortie les oiseaux les jardins Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Sortie les oiseaux les jardins Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin samedi 17 janvier 2026.
Sortie les oiseaux les jardins
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Apprenez à reconnaître et à décrire les oiseaux de nos jardins pour mieux les protéger.
Sortie tout public, à partir de 6 ans accompagnés.
Inscription obligatoire. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie les oiseaux les jardins Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin