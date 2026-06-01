Sortie littéraire au CLOS ULYSSE, Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille, Athis-Val-de-Rouvre
Sortie littéraire au CLOS ULYSSE, Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille, Athis-Val-de-Rouvre dimanche 7 juin 2026.
Sortie littéraire au CLOS ULYSSE Dimanche 7 juin, 10h00 Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille 61100 La Carneille Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
Dedicace J-P MANESSE-DUPONT « DU PINCEAU À LA PLUME », portrait de GINE GUIBOUT. L’après-midi : Animation avec la Groupe CATHY ET CHRISTIAN : « HELOÏSE »
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