Sortie Louzou Les pieds dans l’eau Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb
Sortie Louzou Les pieds dans l’eau Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb dimanche 17 mai 2026.
Saint-Coulomb
Sortie Louzou Les pieds dans l’eau Découvrir les algues de l’estran
Plage du Guesclin Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:30:00
fin : 2026-05-17 15:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Une sortie pour ceux qui n’ont pas peur de crapahuter dans les rochers, pour apprendre à mieux connaître ces êtres vivants pas comme les autres et leur milieu naturel, l’estran.
Vous découvrirez le visage de ces ouvrières de l’ombre qui émulsifient, stabilisent, texturent tant de produits du quotidien, de la cosmétique à l’alimentation… et comment apporter simplement une touche iodée et locale à vos assiettes !
Petite dégustation surprise en fin de balade.
Le point de rendez-vous sera donné lors de la réservation. .
Plage du Guesclin Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 95 52 75 31
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L’événement Sortie Louzou Les pieds dans l’eau Découvrir les algues de l’estran Saint-Coulomb a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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