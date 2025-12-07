Sortie LPO à Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Sortie LPO à Segré

Segré Place Aristide Briand Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2025-12-07 2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07

La LPO Anjou organise chaque 1er dimanche une sortie naturaliste conviviale et gratuite.

Venez passer un moment nature à Segré avec LPO pour y découvrir la nature ordinaire. L’occasion de partager, d’apprendre, de sensibiliser et d’observer les oiseaux qui nous !

Rendez-vous sur le parvis place de la Mairie. .

+33 6 08 83 10 41 groupelposegre@gmail.com

English :

The LPO Anjou organizes every 1st Sunday a free and convivial naturalist outing.

German :

Das LPO Anjou organisiert jeden 1. Sonntag eine gesellige und kostenlose naturkundliche Exkursion.

Italiano :

Il LPO Anjou organizza ogni prima domenica un’uscita naturalistica gratuita e amichevole.

Espanol :

La LPO Anjou organiza cada primer domingo una salida gratuita y amistosa por la naturaleza.

