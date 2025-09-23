Sortie LPO découverte du baguage des oiseaux sur la Réserve Naturelle du Val d’Allier Chemilly

Parking de l’église Chemilly Allier

Début : 2025-09-23 09:30:00

fin : 2025-09-23 11:30:00

Découverte du baguage des oiseaux dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier.

Parking de l’église Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 82 88 30 emilien.verdier@lpo.fr

Discover bird banding in the Val d’Allier Nature Reserve.

Entdeckung der Vogelberingung im Naturreservat Val d’Allier.

Scoprite l’inanellamento degli uccelli nella Riserva Naturale della Val d’Allier.

Descubra el anillamiento de aves en el Parque Natural de Val d’Allier.

