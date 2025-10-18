Sortie lunaire Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
Sortie lunaire Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire samedi 18 octobre 2025.
Sortie lunaire
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18 20:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Sortie découverte au clair de lune, ouvrez grands les yeux ! Équipez-vous de vos bottes et de vos lampes.
Rendez-vous devant le Centre culturel Jean Rochefort. .
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 68 93 62 45
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie lunaire Saint-Lunaire a été mis à jour le 2025-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme