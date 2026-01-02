Sortie mais quelle est cette plante ? Sélestat

Sortie mais quelle est cette plante ?

Balade dans l’Ill*Wald pour apprendre à reconnaître les essences d’arbres et végétaux en hiver. Places limitées

En hiver, sans les feuilles ou les fleurs, la reconnaissance des plantes devient vite ardue. Profitez de l’œil expert d’un animateur de la Maison de la Nature pour apprendre à reconnaître les différentes essences d’arbres et autres végétaux quand ceux-ci sont dans leurs plus simples appareils ! .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 lamaison@maisonnaturemutt.org

Stroll through the Ill*Wald to learn how to recognize tree and plant species in winter. Limited places

