Sortie mais quelle est cette plante ? Sélestat samedi 14 février 2026.
Sortie mais quelle est cette plante ?
Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Balade dans l’Ill*Wald pour apprendre à reconnaître les essences d’arbres et végétaux en hiver. Places limitées
En hiver, sans les feuilles ou les fleurs, la reconnaissance des plantes devient vite ardue. Profitez de l’œil expert d’un animateur de la Maison de la Nature pour apprendre à reconnaître les différentes essences d’arbres et autres végétaux quand ceux-ci sont dans leurs plus simples appareils ! .
Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 lamaison@maisonnaturemutt.org
English :
Stroll through the Ill*Wald to learn how to recognize tree and plant species in winter. Limited places
