Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Sortie mammifères

Place du Château Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Sortie à la découverte des traces et indices en forêt !

Départ à partir de 2 personnes jusqu’à 10 personnes .

Place du Château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 43 60 13 terrestria.beo@gmail.com

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English : Sortie mammifères

L’événement Sortie mammifères Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère