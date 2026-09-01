AGENDA · Jumilhac-le-Grand
Sortie mammifères Jumilhac-le-Grand
dimanche 20 septembre 2026 · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Sortie mammifères
Place du Château Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Sortie à la découverte des traces et indices en forêt !
Départ à partir de 2 personnes jusqu’à 10 personnes .
Place du Château Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 43 60 13 terrestria.beo@gmail.com
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English : Sortie mammifères
L’événement Sortie mammifères Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère
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