Sortie marée en voilier Saint-Valery-en-Caux

Sortie marée en voilier Saint-Valery-en-Caux samedi 6 septembre 2025.

Sortie marée en voilier

Cmub nautique valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 14:30:00

2025-09-06

Prenez le large le temps d’une marée !

Embarquez pour environ 5 heures à bord d’un voilier habitable, pour découvrir ou approfondir les techniques de navigation et de manœuvre le long de la splendide côte Normande.

Encadrée par un skipper passionné, cette sortie est idéale pour s’initier à la voile ou se perfectionner, tout en profitant d’un point de vue unique sur les paysages maritimes.

Sortie à 9h30, prévoir un RDV 15/20 mn avant l’heure de sortie, au Club Nautique Valeriquais.

Sur réservation, à partir de 8 ans

Cmub nautique valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

English : Sortie marée en voilier

Take to the open sea for the duration of a tide!

Come aboard a live-aboard sailboat for around 5 hours, to discover or improve navigation and maneuvering techniques along the splendid Normandy coast.

Supervised by an enthusiastic skipper, this outing is the ideal way to learn or improve your sailing skills, while enjoying a unique view of the maritime landscape.

Outing at 9.30 a.m., please meet 15/20 minutes before departure time at the Club Nautique Valeriquais.

On reservation, from 8 years old

German :

Fahren Sie für eine Gezeit aufs Meer hinaus!

Gehen Sie für ca. 5 Stunden an Bord eines Segelschiffs und lernen Sie die Techniken der Navigation und des Manövrierens entlang der herrlichen Küste der Normandie kennen oder vertiefen Sie sie.

Dieser von einem passionierten Skipper geleitete Ausflug ist ideal, um das Segeln zu erlernen oder zu perfektionieren und dabei einen einzigartigen Blick auf die Meereslandschaft zu genießen.

Abfahrt um 9:30 Uhr, Treffpunkt 15/20 Minuten vor der Abfahrtszeit am Club Nautique Valeriquais.

Mit Reservierung, ab 8 Jahren

Italiano :

Prendete il mare aperto per la durata di una marea!

Imbarcatevi per circa 5 ore a bordo di una barca a vela con equipaggio, per scoprire o migliorare le vostre tecniche di navigazione e di manovra lungo la splendida costa della Normandia.

Sotto la supervisione di uno skipper appassionato, questa uscita è il modo ideale per imparare o migliorare le proprie capacità di navigazione, godendo di una vista unica sul paesaggio marittimo.

Uscita alle 9.30, con ritrovo 15/20 minuti prima della partenza al Club Nautique Valeriquais.

Su prenotazione, a partire da 8 anni

Espanol :

¡Salga a alta mar durante una marea!

Embarque durante unas 5 horas a bordo de un velero de crucero para descubrir o perfeccionar sus técnicas de navegación y maniobra a lo largo de la espléndida costa normanda.

Bajo la supervisión de un patrón apasionado, esta salida es la manera ideal de aprender o mejorar sus habilidades de navegación, mientras disfruta de una vista única del paisaje marítimo.

Salida a las 9.30 h, prever una cita 15/20 minutos antes de la hora de salida en el Club Nautique Valeriquais.

Previo acuerdo, a partir de 8 años

