Sortie marée en voilier Saint-Valery-en-Caux
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Sortie marée en voilier
Club nautique valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Prenez le large le temps d’une marée !
Embarquez pour environ 5 heures à bord d’un voilier habitable, pour découvrir ou approfondir les techniques de navigation et de manœuvre le long de la splendide côte Normande.
Encadrée par un skipper passionné, cette sortie est idéale pour s’initier à la voile ou se perfectionner, tout en profitant d’un point de vue unique sur les paysages maritimes.
Sortie à 14h30, prévoir un RDV 15/20 mn avant l’heure de sortie, au Club Nautique Valeriquais.
Sur réservation, à partir de 8 ans .
Club nautique valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49
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English : Sortie marée en voilier
L’événement Sortie marée en voilier Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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