Sortie marée sur voilier habitable Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux
samedi 17 octobre 2026 · Club Nautique Valeriquais · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Sortie marée sur voilier habitable
Club Nautique Valeriquais 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 13:45:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Embarquez pour une sortie en voilier d’environ 5 heures, le temps d’une marée, afin de découvrir ou de perfectionner vos compétences en navigation et en manœuvres le long des magnifiques côtes normandes.
Sortie à 13h45.
Tarif 68€/pers. Sur réservation. Il est demandé de se présenter 15 minutes avant l’heure de RDV.
A partir de 8 ans.
Nous pouvons aussi répondre à vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter ou consulter le site du club nautique valeriquais pour voir l’agenda des sorties organisées. .
Club Nautique Valeriquais 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49
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English : Sortie marée sur voilier habitable
L’événement Sortie marée sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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