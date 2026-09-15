UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Valery-en-Caux

Sortie marée sur voilier habitable Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux

samedi 17 octobre 2026 · Club Nautique Valeriquais · Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Club Nautique Valeriquais
Adresse
40 quai du Havre
Ville
76460 Saint-Valery-en-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Valery-en-Caux

Sortie marée sur voilier habitable

Club Nautique Valeriquais 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 13:45:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Embarquez pour une sortie en voilier d’environ 5 heures, le temps d’une marée, afin de découvrir ou de perfectionner vos compétences en navigation et en manœuvres le long des magnifiques côtes normandes.
Sortie à 13h45.

Tarif 68€/pers. Sur réservation. Il est demandé de se présenter 15 minutes avant l’heure de RDV.
A partir de 8 ans.

Nous pouvons aussi répondre à vos demandes particulières. N’hésitez pas à nous contacter ou consulter le site du club nautique valeriquais pour voir l’agenda des sorties organisées.   .

Club Nautique Valeriquais 40 quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie marée sur voilier habitable

L’événement Sortie marée sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime)