Martigné-Ferchaud

SORTIE MARIE GUERZAILLE

Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12

La Famille Guerzaille, enracinée à Saint-Caradec en Bretagne, fait rire le public depuis deux générations. Née dans le monde agricole, cette famille a su allier travail de la terre et passion du spectacle. De la première tournée de Marie Guerzaille en 1987 à la relève assurée par leurs enfants, l’humour et la convivialité sont restés leur marque de fabrique. Aujourd’hui, leur ancienne ferme est devenue un véritable lieu de spectacle, où le public vient partager un moment authentique au cœur des Côtes-d’Armor. La sortie comprends le transport A/R, les spectacles du matin et de l’après midi ainsi que le repas du midi.

Départ de Martigné-Ferchaud 5h45 au parking d’Intermarché

Départ de Retiers 6h15 au parking de la Gare SNCF

Départ de Janzé 6h45 au parking Intermarché à proximité de la station service .

Martigné-Ferchaud 35640 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 00 37 07

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English :

L’événement SORTIE MARIE GUERZAILLE Martigné-Ferchaud a été mis à jour le 2026-04-08 par Roche aux Fées Communauté