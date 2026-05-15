Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya Salle Harri xuri Louhossoa

Louhossoa

Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya

Salle Harri xuri Route principale Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Un berger est en plein désarroi l’une de ses brebis a mystérieusement disparu dans les estives de l’Ursuya… Que s’est-il passé ? À vous de mener l’enquête.

Accompagnés d’un guide de montagne, partez sur les flancs de l’Ursuya pour observer, récolter des indices et résoudre des énigmes afin de percer les secrets de la montagne et aider le berger à comprendre cette disparition. Mais attention plusieurs suspects rôdent ! Loup, Ours, Patou, Vautour, Gypaète, Aigle, Basajaun, Tartaro et Laminak pourraient être

impliqués. Saurez-vous analyser les indices et retrouver le ou les coupables ? À vous de jouer !

Age minimum 6 ans

Niveau Facile

Distance 4km

Dénivelé 200m

Inscription possible jusqu’à la veille 18h

Les chiens sont accepté en laisse sur tout le parcours .

Salle Harri xuri Route principale Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya

L’événement Sortie Mendi Gaiak Enquête sur l’Ursuya Louhossoa a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque