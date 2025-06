Sortie Mendi Gaiak Randonnée en VTT électrique « Rouler vers le coucher de soleil » Irouléguy 15 juillet 2025 19:00

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-07-15 19:00:00

fin : 2025-07-15 22:00:00

2025-07-15

Partez à l’aventure et atteignez les sommets sans effort grâce à votre VTT électrique. Profitez du spectacle du coucher de soleil embrasant les montagnes. Sensation, nature, émerveillement, une expérience à ne pas manquer !

Niveau sportif Facile (Itinéraire sur petite route, piste et chemin pas trop technique mais dénivellation importante à la montée et à la descente)

Distance maxi 10 km mini / Dénivelé 700 maxi / Durée 30 mn Briefing et 1h30 de balade

Nb de personne max 10 pers.

Nb de personne mini 4 pers

Age mini 12 ans surtout (Taille mini de 1,55)

Inscription 24h avant

Compris Encadrement diplômé d’État VTT, VTT électrique et Casque.

Tarification sans Vélo électrique 35 €/Pers sans location de VAE

Matériel Frontale ou lampe, Sac à dos, boisson, vêtements de sport, chaussures à semelle crantée (chaussures de sport), coupe-vent, vêtement pluie et chaud, lunettes. .

Parking devant l’église

Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

