Saint-Étienne-de-Baïgorry

Sortie Mendi Gaiak Randonnée montagne en VTT électrique

Restaurant le Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 60 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Après une prise en main du VTT électrique, la balade s’élève dans le vignoble d’Irouléguy, sans effort avec le sourire. Splendides panoramas sur les vallées, découverte du vignoble et du patrimoine, rencontre avec les vautours grâce à notre moniteur, autant pédagogue du vélo que de la nature. Dans la descente, le jeu et les sensations du VTT sont là.

Niveau sportif Facile (Itinéraire sur petite route, piste et chemin pas trop technique mais fort dénivellation à la montée et à la descente). Distance 17 km mini. Dénivelé +700 m. Durée 3 heures = 30 mn réglages et briefing + 2h à 2h30 de balade. Age taille mini 12 ans ou Taille mini de 1m55. Compris encadrement diplômé d’Etat VTT, VTT élec Prime Mondraker, casque. Inscription avant 18h la veille. Sortie à partir de 2 personnes, maximum 12 personnes. .

Restaurant le Trinquet Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

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English : Sortie Mendi Gaiak Randonnée montagne en VTT électrique

L’événement Sortie Mendi Gaiak Randonnée montagne en VTT électrique Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque