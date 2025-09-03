Sortie migration des oiseaux Espeyrac
Sortie migration des oiseaux Espeyrac mercredi 3 septembre 2025.
Sortie migration des oiseaux
Route de la Castanie D201 Espeyrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2025-09-03
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Point d’observation fixe avec la LPO
Sortie animée pas Samuel Talhoët (LPO)
Commune Espeyrac
Lieu de rendez-vous prairie en bordure de route, à proximité de Valayssac.
L’entrée sera matérialisée par un oriflamme avec le logo de la LPO.
Possibilité de se garer dans le pré.
Animation sans inscription et sous réserve d’une météo favorable (annulation en cas de pluie)
Renseignements 05 65 42 94 48 .
Route de la Castanie D201 Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie
English :
Fixed observation point with the LPO
German :
Fester Beobachtungspunkt mit der LPO
Italiano :
Punto di osservazione fisso con l’LPO
Espanol :
Punto de observación fijo con el LPO
