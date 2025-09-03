Sortie migration des oiseaux Espeyrac

Sortie migration des oiseaux Espeyrac mercredi 3 septembre 2025.

Sortie migration des oiseaux

Route de la Castanie D201 Espeyrac Aveyron

Début : Mercredi 2025-09-03

Point d’observation fixe avec la LPO

Sortie animée pas Samuel Talhoët (LPO)

Commune Espeyrac

Lieu de rendez-vous prairie en bordure de route, à proximité de Valayssac.

L’entrée sera matérialisée par un oriflamme avec le logo de la LPO.

Possibilité de se garer dans le pré.

Animation sans inscription et sous réserve d’une météo favorable (annulation en cas de pluie)

Renseignements 05 65 42 94 48 .

Route de la Castanie D201 Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie

English :

Fixed observation point with the LPO

German :

Fester Beobachtungspunkt mit der LPO

Italiano :

Punto di osservazione fisso con l’LPO

Espanol :

Punto de observación fijo con el LPO

