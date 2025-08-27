Sortie migration des oiseaux Maison de l’ornithologie Larrau

Sortie migration des oiseaux Maison de l’ornithologie Larrau mercredi 27 août 2025.

Maison de l’ornithologie D19 Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-27
2025-08-27

Chaque année, à partir de la mi-juillet, les oiseaux migrateurs reprennent leur route vers le sud.
Ils traversent les Pyrénées en empruntant un couloir favorable: le col d’Organbidexka, perché dans le massif d’Iraty. Milans noirs, cigognes, hirondelles, palombes….Profitez de ce ballet suspendu avec la LPO.   .

Maison de l’ornithologie D19 Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 68 67 82  txomin.haure-place@lpo.fr

