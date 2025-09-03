Sortie migration des oiseaux Maison de l’ornithologie Larrau

Sortie migration des oiseaux Maison de l'ornithologie Larrau mercredi 3 septembre 2025.

Sortie migration des oiseaux

Maison de l’ornithologie D19 Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-03

2025-09-03

Chaque année, à partir de la mi-juillet, les oiseaux migrateurs reprennent leur route vers le sud.

Ils traversent les Pyrénées en empruntant un couloir favorable: le col d’Organbidexka, perché dans le massif d’Iraty. Milans noirs, cigognes, hirondelles, palombes….Profitez de ce ballet suspendu avec la LPO. .

Maison de l’ornithologie D19 Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 68 67 82 txomin.haure-place@lpo.fr

