Sortie montagne en euskara-Mendi ateraldia Lecumberry

Le tour du col d’Irau avec Lore Aguinaga. Irauko Tturruren itzulia. Dans le cadre d’euskararen urtaroa
Euskaldun zaharrak eta berriak elkartuko dituen mendi ateraldia. Ondare naturala eta mendiaren inguruko hiztegia ikasteko aukera izanen da, Irauko Ttutturruren itzulia. Hitzordua: Ametzondoko auto-partekatze gunean 08:00etan eta Donibane Garaziko merkatu estalian 09:00etan. Irauko Ttutturruren itzulia. 10 parte hartzaileei mugatua.
Ibilaldiaren iraupena: 5 oren
La randonnée qui va réunir les bascophones et les nouveaux bascophones. Durant la randonnée, en faisant le tour du col d’Irau, Lore vous apprendra le lexique autour du patrimoine naturelle et la montagne. Rendez-vous à 08h00 au parking covoiturage d’Ametzondo et à 09h00 au marché couvert de Saint-Jean-Pied-de-Port. Limitée à 10 personnes.
Durée de la randonnée: 5 heures .
Col d’Irau Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine erle.lore@gmail.com
