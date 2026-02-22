SORTIE MOUFLON Rosis

SORTIE MOUFLON

2138 Hameau de Douch Rosis Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

A la rencontre des Mouflons dans le Caroux

L’aventure sauvage rencontre le confort douillet… ✨ La Douchbox Sortie Mouflon du 14 mars est en ligne ! Au programme de votre séjour ✨ Une nuitée cocooning aux Gîtes de Douch (demi-pension incluse) le 13 mars au soir.

☕ Petit-déj’ pour bien démarrer la journée

Départ pour la toute première sortie mouflons de la saison avec l’association Centre Cebenna

C’est le combo parfait entre détente et exploration.

L’avantage vous êtes sur place car cette 1ère sortie du 14 mars est à 7h30

Places VIP limitées (exclusivité Gîtes de Douch !)

Date sortie 14 mars Nuitée du 13 mars.

Ne manquez pas ce lancement de saison ! Pour réserver cette offre exclusivement auprès des Gites de Douch coordonnées sur mon site www.caroux-gites-de-douch.com .

2138 Hameau de Douch Rosis 34610 Hérault Occitanie +33 6 61 22 96 25 gitesdedouch@gmail.com

English :

Encountering Mouflons in the Caroux mountains

