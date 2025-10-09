Sortie mycologique Lembeye

Sortie mycologique Lembeye jeudi 9 octobre 2025.

Sortie mycologique

Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Le matin, départ pour une promenade en forêt et récolte des champignons. Durée 1h30. Le midi repas partagé. Et l’après-midi, explication et exposition des récoltes de champignons. Possibilité d’amener ces récoltes pour les faire examiner. Journée animée par la société mycologique du Béarn. .

Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 03 57 unjardinpourlasante@orange.fr

English : Sortie mycologique

German : Sortie mycologique

Italiano :

Espanol : Sortie mycologique

L’événement Sortie mycologique Lembeye a été mis à jour le 2025-09-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran