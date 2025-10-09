Sortie mycologique Lembeye
Sortie mycologique Lembeye jeudi 9 octobre 2025.
Sortie mycologique
Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Le matin, départ pour une promenade en forêt et récolte des champignons. Durée 1h30. Le midi repas partagé. Et l’après-midi, explication et exposition des récoltes de champignons. Possibilité d’amener ces récoltes pour les faire examiner. Journée animée par la société mycologique du Béarn. .
