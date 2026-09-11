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AGENDA · Moncaup

Sortie mycologique Moncaup

samedi 3 octobre 2026 · Moncaup

Sortie mycologique Moncaup

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64350 Moncaup
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0

Moncaup

Sortie mycologique

Salle des fêtes Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Les champignons, un maillon essentiel pour la vie sur terre. Observer et apprendre dans la forêt de Moncaup.
9h30 : rdv mairie de Moncaup. Le matin, départ pour une promenade en forêt et récolte des champignons. Durée : 1h30. Le midi : repas partagé pique-nique. Et l’après-midi, explication et exposition des récoltes de champignons. Possibilité d’amener ces récoltes pour les faire examiner. Journée animée par la société mycologique du Béarn. Inscription obligatoire avant le 20 septembre.   .

Salle des fêtes Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 03 57  unjardinpourlasante@orange.fr

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English : Sortie mycologique

L’événement Sortie mycologique Moncaup a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran