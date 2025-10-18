Sortie mycologique Rémalard Rémalard en Perche

Sortie mycologique Rémalard Rémalard en Perche samedi 18 octobre 2025.

Sortie mycologique

Rémalard Lieu-dit Moulin de Boscorde Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Sortie mycologique dans la forêt du Moulin de Boiscorde, avec Mireille Rosenberger, passionnée de nature et de champignons et l’association des Amis du Moulin de Boiscorde.

Sur inscription au 06 20 14 43 63.

Participation libre au profit de la restauration de l’église Saint-Paterne de Bellou-sur-Huisne. Une organisation de l’association Bellou Patrimoine. .

Rémalard Lieu-dit Moulin de Boscorde Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 20 14 43 63

English : Sortie mycologique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sortie mycologique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-08-29 par OT CdC Coeur du Perche