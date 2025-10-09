Sortie Mycologique Saint-Fargeau

Sortie Mycologique Saint-Fargeau jeudi 9 octobre 2025.

Sortie Mycologique

Halle du Boisgelin Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-10-09 09:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Des responsables de la Société Mycologique Auxerroise vous accompagneront et vous feront découvrir l’incroyable diversités des champignons de nos forêts. Nous vous invitons à partager un pique-nique tiré du sac pour prolonger ce moment de convivialité. Inscription vivement souhaitée. Nous vous conseillons d’être bien chaussé selon la météo des jours précédents et munis d’un panier. Au programme balade et cueillette dans le bois, reconnaissance des champignons par la SMA, apéritif offert par la municipalité, pique-nique tiré du sac. .

Halle du Boisgelin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr

