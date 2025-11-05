Sortie mycologique

Place de l’Église Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Venez marcher avec nous à la découverte des champignons de nos forêts et sous-bois, avec une pause pique-nique tiré du sac, et suivi l’après-midi d’une identification des champignons ramassés avec la participation de mycologues. .

Place de l’Église Saint-Julien-Innocence-Eulalie 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 91 80

English : Sortie mycologique

German : Sortie mycologique

Italiano :

Espanol : Sortie mycologique

L’événement Sortie mycologique Saint-Julien-Innocence-Eulalie a été mis à jour le 2025-10-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides