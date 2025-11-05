Sortie mycologique Saint-Julien-Innocence-Eulalie
Sortie mycologique Saint-Julien-Innocence-Eulalie mercredi 5 novembre 2025.
Sortie mycologique
Place de l’Église Saint-Julien-Innocence-Eulalie Dordogne
Venez marcher avec nous à la découverte des champignons de nos forêts et sous-bois, avec une pause pique-nique tiré du sac, et suivi l’après-midi d’une identification des champignons ramassés avec la participation de mycologues. .
+33 5 53 23 91 80
