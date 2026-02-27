Sortie mycologique sur la réserve du Pinail

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril, la Société Mycologique du Poitou vous propose une sortie champignons !

Rendez-vous à 14 h 15 au parking de la réserve, sortie tout public et gratuite.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Yann Sellier (06 60 43 37 03) ou Raphaël Hervé (06 88 17 26 70). .

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 37 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie mycologique sur la réserve du Pinail

L’événement Sortie mycologique sur la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne