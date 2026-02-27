Sortie mycologique sur la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne
Sortie mycologique sur la réserve du Pinail Vouneuil-sur-Vienne samedi 11 avril 2026.
Samedi 11 avril, la Société Mycologique du Poitou vous propose une sortie champignons !
Rendez-vous à 14 h 15 au parking de la réserve, sortie tout public et gratuite.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Yann Sellier (06 60 43 37 03) ou Raphaël Hervé (06 88 17 26 70). .
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 37 03
