Sortie Natura 2000 Les hermelles, petits vers marins et grands bâtisseurs à Ciboure. – Ciboure 28 juin 2025 10:30

Pyrénées-Atlantiques

Sortie Natura 2000 Les hermelles, petits vers marins et grands bâtisseurs à Ciboure. Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:30:00

fin : 2025-06-28 13:30:00

Date(s) :

2025-06-28

La Communauté d’Agglomération Pays Basque propose, en lien avec le CPIE Littoral Basque, des balades naturalistes gratuites et commentées qui permettent de comprendre les enjeux de conservation de notre patrimoine naturel et de rencontrer les acteurs impliqués sur notre territoire. Hermelles?

Les hermelles sont des petits vers marins qui vivent dans des tubes qu’ils construisent à partir de grains de sables et de fragments de coquillages. Agglomérés, ces tubes peuvent former de véritables récifs. Sur la plage du Carré à Ciboure, nous rechercherons ces placages discrets mais fascinants.

Nous expliquerons l’origine de ces bio-constructions et leurs rôles écologiques.

Les récifs d’hermelles font l’objet d’un suivi dans le cadre d’un programme national, avec un site d’étude situé à Biarritz.

Inscription obligatoire .

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

English : Sortie Natura 2000 Les hermelles, petits vers marins et grands bâtisseurs à Ciboure.

German : Sortie Natura 2000 Les hermelles, petits vers marins et grands bâtisseurs à Ciboure.

Italiano :

Espanol : Sortie Natura 2000 Les hermelles, petits vers marins et grands bâtisseurs à Ciboure.

L’événement Sortie Natura 2000 Les hermelles, petits vers marins et grands bâtisseurs à Ciboure. Ciboure a été mis à jour le 2025-05-29 par Office de Tourisme Pays Basque