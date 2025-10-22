Sortie naturaliste à vélo Périgné

Sortie naturaliste à vélo Périgné mercredi 22 octobre 2025.

Sortie naturaliste à vélo

Étang de Prérault Périgné Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-25

2025-10-22 2025-10-25

Avis aux amateurs et amatrices de vélo l’APIEEE organise deux sorties naturalistes à vélo à Périgné !

RDV à l’étang de Prérault pour une balade de 19 km entre Belle et Béronne, le mercredi 22 octobre ou le samedi 25 octobre. Viens en apprendre plus ce qui t’entoure et n’oublie pas ta gourde !

Gratuit, sur inscription. .

Étang de Prérault Périgné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org

