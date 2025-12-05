Sortie naturaliste Arboretum d’Agnos Agnos

Sortie naturaliste

Arboretum d’Agnos 18 Rue des Plouts Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

L’association Curieux de Nature organise une sortie naturaliste La nature en hiver à l’arboretum d’Agnos . Une balade tranquille pour observer la nature en hiver. Tout a l’air de dormir, mais la vie continue et se prépare pour le printemps. A nous de débusquer les indices de l’activité de la nature au ralenti. Observations des oiseaux, des arbres, des plantes etc…

Ouvert à tous, aucune connaissance naturaliste préalable n’est requise pour participer à la sortie. Nombre de participants limité, inscription souhaitée. Repas tiré du sac, avec possibilité de manger dans un local fermé. .

Arboretum d’Agnos 18 Rue des Plouts Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 57 18 21 vileski.dominique@orange.fr

L’événement Sortie naturaliste Agnos a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn