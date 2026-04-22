Glomel

Sortie naturaliste au bord du canal sur l’Agrion joli

Base Nautique de Créharer Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Entre Rostrenen et Carhaix, le canal de Nantes à Brest accueille la plus importante population d’Agrion Joli, une petite libellule qui représente le plus fort enjeu de conservation de Bretagne. Lors de cette sortie naturaliste de 1 km avec l’association Cicindèle, à l’affût de leur élégant ballet, initiez-vous à la reconnaissance des libellules et de leurs mœurs étranges.

Environ 2h, enfants à partir de 8 ans. Evènement gratuit dans le cadre de la Fête de la Nature 2026. Retrouvez le programme plus large sur le site internet de la CCKB https://www.kreiz-breizh.fr/fete-de-la-nature/

Si besoin, contact et précisions auprès de Charlotte Noël du service environnement de la CCKB au 06 83 79 81 78

Org. CCKB .

Base Nautique de Créharer Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

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English :

L’événement Sortie naturaliste au bord du canal sur l’Agrion joli Glomel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh