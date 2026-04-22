Sortie naturaliste au bord du canal sur l’Agrion joli Glomel
Sortie naturaliste au bord du canal sur l’Agrion joli Glomel jeudi 21 mai 2026.
Glomel
Sortie naturaliste au bord du canal sur l’Agrion joli
Base Nautique de Créharer Glomel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Entre Rostrenen et Carhaix, le canal de Nantes à Brest accueille la plus importante population d’Agrion Joli, une petite libellule qui représente le plus fort enjeu de conservation de Bretagne. Lors de cette sortie naturaliste de 1 km avec l’association Cicindèle, à l’affût de leur élégant ballet, initiez-vous à la reconnaissance des libellules et de leurs mœurs étranges.
Environ 2h, enfants à partir de 8 ans. Evènement gratuit dans le cadre de la Fête de la Nature 2026. Retrouvez le programme plus large sur le site internet de la CCKB https://www.kreiz-breizh.fr/fete-de-la-nature/
Si besoin, contact et précisions auprès de Charlotte Noël du service environnement de la CCKB au 06 83 79 81 78
Org. CCKB .
Base Nautique de Créharer Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72
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English :
L’événement Sortie naturaliste au bord du canal sur l’Agrion joli Glomel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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