Sortie naturaliste avifaune de la chaîne de l’Étoile Colinéo et Chaîne de l’Etoile Marseille 13e Arrondissement

Sortie naturaliste avifaune de la chaîne de l’Étoile

Mercredi 28 janvier 2026 de 8h30 à 12h. Colinéo et Chaîne de l’Etoile 1 Chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-28 08:30:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

2026-01-28

Accompagné d’un naturaliste de l’association Colinéo, partez à la découverte des oiseaux présents en hiver dans la Chaîne de l’Étoile.

Cette sortie sera l’occasion d’en apprendre davantage sur la migration des oiseaux en hiver et de (re)découvrir des espèces observables uniquement à cette période de l’année. Des espèces sédentaires emblématiques telle que la Fauvette picthou, l’Alouette lulu ou encore la Pie-grièche méridionale seront recherchés. Une attention sera également porté à la présence d’espèce hivernantes.



Plusieurs points d’observations à l’aide d’une longue-vue permettront d’essayer d’observer ces espèce de plus près.



Nous vous recommandons de vous équiper de vêtements adaptés à la météo (coupe-vent, doudoune), d’eau, ainsi que de jumelles et d’un appareil photo si vous en avez. Des jumelles seront mises à votre disposition si vous n’en possédez pas. Nous vous recommandons également de porter des vêtements sombres afin d’être plus discret.



Pour favoriser l’observation et limiter le dérangement, le nombre de places est limité, n’attendez pas pour vous inscrire ! .

Colinéo et Chaîne de l’Etoile 1 Chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 60 84 07 colineo.assenemce@gmail.com

English :

Accompanied by a naturalist from the Colinéo association, discover the winter birds of the Chaîne de l’Étoile.

