Sortie naturaliste Biodiversité marine dans les rochers à marée basse à Guéthary

Plage de Cenitz Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le CPIE Littoral basque vous propose tout au long de l’année des sorties nature à la découverte de la biodiversité marine et côtière, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, gestionnaire de l’Aire Marine Protégée Pays Basque.

Nous vous proposons une sortie nature de découverte du bord de mer au droit de la plage de Cénitz à Guéthary.

Sur notre côte rocheuse et sableuse, la zone de balancement des marées abrite une faune et une flore spécifiques bien adaptées à des conditions de vie particulières.

Etes-vous prêts à nous suivre?

Découvrir, observer, s’émerveiller…

Les trésors de biodiversité cachés dans les rochers à marée basse vous seront révélés.

Prévoir chaussures de marche, vêtements d’extérieur, casquettes ou chapeaux et gourde. .

Plage de Cenitz Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie naturaliste Biodiversité marine dans les rochers à marée basse à Guéthary

L’événement Sortie naturaliste Biodiversité marine dans les rochers à marée basse à Guéthary Guéthary a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays Basque