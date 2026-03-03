Sortie naturaliste Boucau
Sortie naturaliste Boucau samedi 21 mars 2026.
Sortie naturaliste
Bois Guilhou Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Lors de cette sortie, nous explorerons les différentes ambiances paysagères qu’offrent le Bois Guilhou à Boucau, entre parc paysager du 19ème siècle et végétation naturelle spontanée.
Les jours allongent, l’air se réchauffe et mille et une fleurs colorées tapissent les sous-bois. On apprendra à les reconnaître et à les nommer.
Au pied des majestueux arbres encore dépourvus de feuilles, on les identifiera par leur écorce et leur silhouette, mais aussi grâce à leurs rameaux et bourgeons. Disposition, forme, taille, couleur, pilosité… leur grande diversité en fait des indices de taille.
Inscription obligatoire. .
Bois Guilhou Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie naturaliste
L’événement Sortie naturaliste Boucau a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays Basque