Sortie naturaliste entre rivières et forêts Rue de Saint-Martin Saint-Germain-de-Modéon

Rue de Saint-Martin Mairie Saint-Germain-de-Modéon Côte-d’Or

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

A l’occasion des 14èmes rencontres du Patrimoine local, participez à la sortie naturaliste Entres rivières et forêts .

Vous serez accompagnés par par Yannick Lenoir, naturaliste, pisteur animalier et photographe. Réservations avant le 15 avril dans la limite des places disponibles (25 pers.) .

Rue de Saint-Martin Mairie Saint-Germain-de-Modéon 21530 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

