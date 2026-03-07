Sortie naturaliste entre rivières et forêts Rue de Saint-Martin Saint-Germain-de-Modéon
Sortie naturaliste entre rivières et forêts
samedi 18 avril 2026.
Rue de Saint-Martin Mairie Saint-Germain-de-Modéon Côte-d'Or
14:00:00
Tarif : 5 EUR
A l’occasion des 14èmes rencontres du Patrimoine local, participez à la sortie naturaliste Entres rivières et forêts .
Vous serez accompagnés par par Yannick Lenoir, naturaliste, pisteur animalier et photographe. Réservations avant le 15 avril dans la limite des places disponibles (25 pers.) .
