SORTIE NATURALISTE Frossay

Les Champs Neufs Frossay Loire-Atlantique

Accompagnées par le conservateur des réserves, ces sorties gratuites sont organisées afin de découvrir les Réserves du Massereau et du Migron, leur histoire, leur faune et leur flore.

La réserve du Massereau vous invite à observer les canards hivernants (Sarcelles d’hiver, Chipeaux, Pilets, Siffleurs, Souchets…) depuis un observatoire.

Réservation obligatoire 15 personnes maximum par sortie.

1,5km de marche pour arriver à l’observatoire. Prévoir jumelles et chaussures de marche. .

