Sortie naturaliste grand public Gave de Pau Parking du lac des gaves Préchac

Sortie naturaliste grand public Gave de Pau Parking du lac des gaves Préchac jeudi 31 juillet 2025.

Sortie naturaliste grand public Gave de Pau

Parking du lac des gaves PRECHAC Préchac Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 08:45:00

fin : 2025-07-31 12:30:00

Date(s) :

2025-07-31

Le syndicat mixte PLVG, le CPIE Bigorre-Pyrénées et l’association MIGRADOUR propose une sortie à destination du grand public sur le site Natura 2000 Gaves de Pau et de Cauterets .

Au programme de la matinée découverte du site et des actions réalisées, présentation à l’aide de maquette taille réelle des principaux migrateurs piscicoles, lâcher d’alevins de Saumon Atlantique dans le Gave de Pau au Tilhos.

L’inscription se fait auprès du CPIE Bigorre Pyrénées et une participation financière de 3€ est demandée.

A la fin de la matinée, les participants pourront rester pique-niquer avec les animateurs s’ils le souhaitent.

Prévoir bottes ou chaussures pour marcher dans l’eau. .

Parking du lac des gaves PRECHAC Préchac 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

The syndicat mixte PLVG, the CPIE Bigorre-Pyrénées and the MIGRADOUR association are organizing an outing for the general public to the Natura 2000 site « Gaves de Pau et de Cauterets ».

The morning?s program includes: discovery of the site and actions undertaken, life-size model presentation of the main fish migratory species, release of Atlantic salmon fry into the Gave de Pau at Tilhos.

German :

Der Zweckverband PLVG, das CPIE Bigorre-Pyrénées und der Verein MIGRADOUR bieten einen Ausflug für die breite Öffentlichkeit in das Natura 2000-Gebiet « Gaves de Pau et de Cauterets » an.

Das Programm des Vormittags: Entdeckung des Gebiets und der durchgeführten Maßnahmen, Präsentation der wichtigsten Fischwanderer anhand eines Modells in Originalgröße, Aussetzen von Atlantischen Lachsbrütlingen in der Gave de Pau bei Tilhos.

Italiano :

Il Sindacato misto PLVG, il CPIE Bigorre-Pyrénées e l’associazione MIGRADOUR organizzano una gita per il grande pubblico nel sito Natura 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets ».

Il programma della mattinata prevede un’introduzione al sito e alle azioni intraprese, la presentazione di un modello a grandezza naturale delle principali specie di pesci migratori e il rilascio di avannotti di salmone atlantico nel Gave de Pau a Tilhos.

Espanol :

El sindicato mixto PLVG, el CPIE Bigorre-Pyrénées y la asociación MIGRADOUR organizan una salida para el gran público al lugar Natura 2000 « Gaves de Pau et de Cauterets ».

El programa de la mañana incluirá una presentación del lugar y de las acciones emprendidas, una presentación en maqueta de tamaño natural de las principales especies de peces migratorios y la suelta de alevines de salmón atlántico en el Gave de Pau en Tilhos.

L’événement Sortie naturaliste grand public Gave de Pau Préchac a été mis à jour le 2025-07-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65