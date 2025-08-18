Sortie naturaliste grand public lac Vert Site du lac Vert Agos-Vidalos
Sortie naturaliste grand public lac Vert Site du lac Vert Agos-Vidalos lundi 18 août 2025.
Sortie naturaliste grand public lac Vert
Site du lac Vert AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-08-18 20:00:00
fin : 2025-08-18 22:00:00
2025-08-18
Thématique découverte en rafting du site du lac Vert renaturé en 2023 à travers contes et légendes.
Intervenants Vertical’O et PLVG.
Gratuit, nombre de places limité.
À partir de 6 ans.
Prévoir lampe torche et chaussures pour marcher dans l’eau (pour embarquer dans le raft).
Inscriptions obligatoires. .
Site du lac Vert AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 32 55 93 contact@verticalo.fr
English :
Theme: rafting discovery of the Lac Vert site, renaturated in 2023, through tales and legends.
Participants: Vertical?O and PLVG.
German :
Thematik: Entdeckung des 2023 renaturierten Lac Vert im Rafting durch Märchen und Legenden.
Beteiligte: Vertical?O und PLVG.
Italiano :
Tema: il rafting tra racconti e leggende sul sito del Lac Vert, che sarà riportato allo stato naturale nel 2023.
Relatori: Vertical?O e PLVG.
Espanol :
Tema: rafting a través de cuentos y leyendas en el paraje del Lac Vert, que volverá a su estado natural en 2023.
Ponentes: Vertical?O y PLVG.
L’événement Sortie naturaliste grand public lac Vert Agos-Vidalos a été mis à jour le 2025-08-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65