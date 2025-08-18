Sortie naturaliste grand public lac Vert Site du lac Vert Agos-Vidalos

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18 20:00:00

fin : 2025-08-18 22:00:00

Date(s) :

2025-08-18

Thématique découverte en rafting du site du lac Vert renaturé en 2023 à travers contes et légendes.

Intervenants Vertical’O et PLVG.

Gratuit, nombre de places limité.

À partir de 6 ans.

Prévoir lampe torche et chaussures pour marcher dans l’eau (pour embarquer dans le raft).

Inscriptions obligatoires. .

Site du lac Vert AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 32 55 93 contact@verticalo.fr

English :

Theme: rafting discovery of the Lac Vert site, renaturated in 2023, through tales and legends.

Participants: Vertical?O and PLVG.

German :

Thematik: Entdeckung des 2023 renaturierten Lac Vert im Rafting durch Märchen und Legenden.

Beteiligte: Vertical?O und PLVG.

Italiano :

Tema: il rafting tra racconti e leggende sul sito del Lac Vert, che sarà riportato allo stato naturale nel 2023.

Relatori: Vertical?O e PLVG.

Espanol :

Tema: rafting a través de cuentos y leyendas en el paraje del Lac Vert, que volverá a su estado natural en 2023.

Ponentes: Vertical?O y PLVG.

